Donald Trump promet à Volodymyr Zelensky de "mettre fin à la guerre" en Ukraine

Un citoyen allemand a été condamné à mort au Bélarus, le seul pays d'Europe appliquant encore la peine capitale, après avoir été accusé notamment d'"acte de terrorisme" et de mercenariat, a indiqué l'ONG Viasna.

Dans un communiqué, elle dit avoir eu "la confirmation" du fait que Rico Krieger, qui serait médecin militaire et âgé de 30 ans, avait été condamné à mort le 24 juin par un tribunal de Minsk.

Selon cette source, l'affaire a un lien avec le régiment Kastus Kalinouski, composé de Bélarusses combattant l'armée russe aux côtés de l'Ukraine.

L'ONG, interdite au Bélarus et dont le fondateur et prix Nobel de la Paix 2022 Ales Bialiatski est emprisonné, affirme que Rico Krieger était visé par six chefs d'inculpation, notamment "mercenariat", "acte de terrorisme" et "création d'une organisation extrémiste". Il est également accusé d'avoir orchestré des "explosions" au Bélarus, toujours selon Viasna, qui dit n'avoir pas plus d'éléments à ce sujet.

Viasna indique aussi savoir que le condamné à mort est détenu depuis novembre 2023.