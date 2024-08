Des opposants russes critiquent leur libération dans le cadre du vaste échange de prisonniers

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, photographié ici le 31 juillet 2024 à Moscou. [KEYSTONE - MAXIM SHEMETOV/REUTERS/POOL / PO]

Le Kremlin a écarté vendredi toute avancée immédiate dans les négociations autour du conflit en Ukraine consécutive à l'échange de prisonniers massif entre Moscou et l'Occident, en soulignant que ces deux processus obéissaient à des principes "complètement différents".

"Quand on parle de l'Ukraine et de problèmes internationaux plus complexes, les principes sont complètement différents, ce sont les principes des intérêts nationaux, de la sécurité nationale", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, interrogé sur la possibilité d'une avancée diplomatique entre Kiev et Moscou après cet échange de prisonniers.

"Le travail s'effectue sur un mode totalement différent, suivant d'autres principes", a-t-il insisté.

Les négociations entre Kiev et Moscou, plus de deux ans après le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, sont bloquées, chaque camp ayant des revendications semblant irréconciliables.