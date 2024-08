Des mercenaires russes transférés du Burkina Faso à la région de Koursk

L'émission Tout un monde s'est entretenue avec Sergueï Davidis, qui dirige le programme d'aide aux prisonniers politiques au sein de l'ONG russe Memorial. L'avocat constate qu'il n'est pas possible de chiffrer le nombre de détenus dans cette situation en Russie.

"Parmi eux figurent, par exemple, des civils ukrainiens pris en otage, qui, même du point de vue de la loi russe, sont détenus sans aucune base légale. Ils sont en captivité en Russie et dans les territoires sous contrôle russe. Selon nos collègues ukrainiens, il y aurait plus de 7000 personnes dans cette situation. Et il y a d'autres catégories sur lesquelles on a peu ou pas d'informations. Des centaines de soldats faits prisonniers sont accusés de crime de guerre, et ce n'est pas possible de vérifier ces informations", liste-t-il.



Se prononcer à deux reprises contre la guerre constitue également une infraction pénale. Différentes lois permettent de neutraliser toute voix critique: "L'une des inculpations les plus fréquentes est la soi-disant justification du terrorisme. Cela peut être pour de simples propos ou déclarations en soutien aux actions des forces armées ukrainiennes. La justice poursuit par exemple des gens qui se sont exprimés de manière positive ou même neutre au sujet des attaques contre le pont de Crimée menées par l'armée ukrainienne", explique Sergueï Davidis.