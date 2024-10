Des dizaines de pays attendus à Lausanne pour parler du déminage en Ukraine

- La Suisse a fait du déminage humanitaire en Ukraine l'un des chantiers importants de son soutien au rétablissement de ce pays. Les représentants de dizaines d'Etats et d'autres acteurs sont attendus jeudi et vendredi à Lausanne pour une ministérielle sur cette question.

- Une cargaison de treize tonnes de produits chimiques destinée à la Russie a été interceptée début octobre dans le port de Barcelone, a annoncé mardi la police. Ces marchandises étaient convoyées en violation des sanctions internationales imposées à Moscou.

- Lors de frappes russes nocturnes sur Mykolaïv, une femme a été tuée et seize personnes ont été blessées dans un quartier résidentiel. Par ailleurs, cinq personnes ont été blessées dans l'oblast de Donetsk à la suite d'explosions dans six localités, dont Kourakhove, Pokrovsk, et Siversk. L'armée ukrainienne a également abattu douze drones russes dans plusieurs régions, tout en signalant la perte de quatre drones en raison d'une défense antiaérienne active.

Suivi assuré par RTSinfo