De rares frappes russes diurnes font au moins 37 morts en Ukraine, un hôpital pour enfants touché

"Nous avons entendu la première explosion, ce n'était pas loin. Nous avons réagi rapidement. Ma fille a commencé à crier. Moi aussi. On nous a dit de descendre au sous-sol. J'ai attrapé ma fille dans le couloir et il y a eu une deuxième explosion": après les attaques russes du jour en Ukraine, les habitantes et habitants témoignent de la dureté de ces raids et de leur soudaineté.

Et le fait qu'ils aient touché des hôpitaux frappe particulièrement. "Le plus grave, c'est que des enfants sont sous les décombres encore en vie et qu'il faut les secourir! Et ce que vous voyez ici se reproduit à Kharkiv, Dnipro, sur la ligne de front, partout! Pourquoi personne ne peut-il arrêter cela?", témoigne une autre personne dans le 19h30.

Cette indignation est partagée par les autorités ukrainiennes et leurs alliés occidentaux. Les cibles étaient choisies délibérément selon Kiev, qui promet une riposte à ces attaques.