De multiples attaques de drones ukrainiens en Russie

Mykhaïlo Podoliak, le conseiller de la présidence ukrainienne, a accusé mercredi la Corée du Nord de fournir une aide militaire à la Russie. Ce soutien permet, d'après lui, le "meurtre de masse" de civils et appelé à des mesures "plus rigoureuses" pour isoler les deux pays, après la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang.

Il a accusé Pyongyang de fournir à Moscou "un grand nombre d'obus de gros calibre" qui lui permettent de "maintenir une intensité élevée des attaques d'artillerie et de missiles".

"Cela a un impact sur le déroulement de la guerre dans son ensemble et augmente considérablement le nombre de victimes civiles", a soutenu Mykhaïlo Podoliak, accusant la Corée du Nord de "participer consciemment" à la guerre russe en Ukraine. Il a aussi regretté "l'incapacité absolue des instruments de pression mondiaux" et appelé à "une approche plus rigoureuse pour parvenir à un véritable isolement" de la Russie et de la Corée du Nord.