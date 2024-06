Avec le sommet pour la paix, le président Zelensky veut un cap international face à Moscou

Depuis jeudi midi et jusqu'à dimanche soir, le site de la conférence et ses environs sont bouclés par l'armée et la police. Sur terre, sur le lac, mais aussi en l'air, tout est fermé et interdit aux drones et les contrôles des personnes se déplaçant dans la zone concernent aussi les habitants.

Quatre mille militaires, des centaines de policiers cantonaux et des agents de la police fédérale sécurisent la zone désormais interdite sur 10 km2, jusqu'au lac des Quatre-Cantons.

"Plus on se rapproche du Bürgenstock, plus notre système de contrôle et nos dispositifs de sécurité se resserrent", indique le commandant et chef de la sécurité de la police cantonale de Nidwald dans le 19h30.

Trois points d'entrée et de contrôle de la zone ont été mis en place et les habitants de la région sont "limités dans leurs déplacements", témoigne l'un d'entre eux.