Au moins 13 blessés dans des frappes russes sur la ville ukrainienne de Zaporijjia

La Russie a annoncé dimanche avoir abattu 125 drones ukrainiens au cours de la nuit dans plusieurs régions du pays. Soixante-sept interceptions ont été menées dans la seule région occidentale de Volgograd, loin de la frontière avec l'Ukraine. Aucune victime n'est à déplorer.

Toutes les régions concernées, à l'exception de Volgograd et de Krasnodar, sont frontalières de l'Ukraine. Volgograd est elle située à quelques centaines de kilomètres de la frontière et Krasnodar est voisine de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie.

La Russie annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire. Kiev dit mener ces frappes en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l'Ukraine depuis plus de deux ans et viser en priorité des cibles militaires et industrielles.