Après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump s'engage à "résoudre" la guerre en Ukraine en cas de victoire à la présidentielle

La Suisse soutient l'initiative de paix de la Chine et du Brésil sur l'Ukraine, malgré l'absence d'une mention explicite de la Charte de l'ONU et donc de l'intégrité territoriale du pays attaqué par la Russie. Berne a été invitée à une réunion organisée vendredi à New York par les deux pays, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

"Nous soutenons l’initiative de la Chine et du Brésil car elle appelle à un cessez-le-feu et à une solution politique au conflit. Elle est d’autant plus importante aujourd’hui car elle propose une alternative aux discours guerriers que nous avons pu entendre cette semaine à l'ONU du côté ukrainien comme du côté russe", a indiqué vendredi Nicolas Bideau, le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), revenant sur un article du Temps.

Pour le DFAE, l'initiative se situe dans le cadre de la Charte de l'ONU. "Lors de la publication du document initial, nous avons rappelé l’importance d’une référence à la Charte de l'ONU, que l’initiative ne mentionnait pas. Mais l'importance de la charte dans le cadre de cette initiative a été rappelée cette semaine par le ministre chinois des affaires étrangères au Conseil de sécurité", a complété Nicolas Bideau.