A l'ONU, la Suisse demande à la Russie de mettre fin à "ses attaques incessantes"

Le président américain Joe Biden a déclaré à la tribune de l'ONU que le président russe Vladimir Poutine avait échoué dans son invasion de l'Ukraine. Il a exhorté les Nations unies à maintenir leur soutien à Kiev jusqu'à ce que l'Ukraine soit victorieuse.

"La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine n'a pas atteint son objectif principal. Il avait l'intention de détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine est toujours libre. Il avait l'intention d'affaiblir l'Otan, mais l'Otan est plus grande, plus forte et plus unie que jamais", a affirmé le dirigeant américain, dont c'est le dernier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était présent dans la salle.