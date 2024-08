A Kiev, le Premier ministre indien Narendra Modi se dit "résolument favorable à la paix"

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été accueilli par le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à Kiev, dans le cadre d'une visite historique censée faire avancer les efforts diplomatiques en vue d'un "règlement pacifique" de l'invasion russe de l'Ukraine.

Narendra Modi, dont le pays entretient traditionnellement d'excellentes relations avec Moscou, est le premier chef du gouvernement indien à se rendre en Ukraine.

Les deux dirigeants se sont pris dans les bras à l'entrée du palais Mariïnsky, résidence du président ukrainien. Ils ont ensuite présenté leurs équipes respectives avant de s'engouffrer dans le palais pour s'entretenir à l'écart des caméras.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre indien Narendra Modi à Kiev, le 23 août 2024. [AFP - ROMAN PILIPEY]

Narendra Modi est arrivé à Kiev un peu plus tôt par le train de nuit depuis la Pologne, itinéraire traditionnel emprunté par les délégations officielles, les avions civils étant cloués au sol en Ukraine depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi.

Le Premier ministre indien Narendra Modi est à Kiev, où il va rencontrer le président Volodimir Zelensky / 12h45 / 27 sec. / aujourd'hui à 12:45

"Rétablir la paix"

Jeudi en Pologne, Narendra Modi a déclaré qu'aucun conflit ne saurait jamais être "réglé sur un champ de bataille". "Nous soutenons le dialogue et la diplomatie pour rétablir la paix et la stabilité dès que possible. Et, pour cela, l'Inde est prête à apporter toutes les contributions possibles avec ses pays amis", a-t-il lancé, lors d'un point de presse avec son homologue polonais Donald Tusk.

Narendra Modi a l'intention de discuter avec Volodymyr Zelensky des "perspectives de règlement pacifique du conflit ukrainien en cours", ainsi que de "l'approfondissement de l'amitié entre l'Inde et l'Ukraine", selon un communiqué diffusé mercredi par son cabinet.