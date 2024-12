Les évènements en Syrie sont un signe que la Russie et ses alliés "peuvent être battus", selon Donald Tusk

"Assad n'est plus là. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie de Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger", a publié Donald Trump sur le réseau Truth Social, à la suite de la chute de Bachar al-Assad. Pour le président américain élu, "la Russie et l'Iran sont actuellement affaiblis, l'un à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de ses succès au combat."