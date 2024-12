Donald Trump appelle à un cessez-le-feu "immédiat" entre l'Ukraine et la Russie

Le président américain élu Donald Trump a appelé dimanche à un "cessez-le-feu immédiat" et des négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine. "Trop de vies ont été perdues en vain, trop de familles ont été détruites, et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros, et bien pire", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Selon lui, l'Ukraine a perdu "de façon ridicule" 400'000 soldats et "bien plus de civils" tandis que "600'000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Dans son message, Donald Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a également assuré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky "aimerait conclure un accord" pour mettre fin à la guerre, a-t-il écrit à la suite de sa rencontre à Paris samedi, pour la première fois depuis son élection, avec le président ukrainien, sous les auspices du président français Emmanuel Macron.

"Je connais bien Vladimir (Poutine, ndlr). Il est temps d'agir. La Chine peut aider. Le monde attend!", a ajouté Donald Trump.