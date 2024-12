Sergueï Lavrov sous le feu des critiques à Malte pour sa première visite dans l'UE depuis le début du conflit en Ukraine

Le chef d'état-major russe et son homologue américain se sont parlé au téléphone le 27 novembre, a annoncé Moscou jeudi, une première selon des médias d'Etat russe, en pleine escalade des tensions russo-occidentales. C'est la première fois que les deux militaires ont eu un entretien téléphonique depuis la nomination de Charles Brown comme chef d'état-major de l'armée américaine en octobre 2023, d'après l'agence d'Etat russe Tass.

"Lors de cet échange, la partie américaine a été informée de la tenue d'exercices (militaires) en Méditerranée orientale" par l'armée russe, est-il précisé dans le communiqué du ministère russe. Moscou avait dit publiquement mardi avoir mené des exercices impliquant plus de 1000 soldats et des tirs de missiles, y compris hypersoniques Zirkon, en Méditerranée orientale, sans toutefois préciser quand ils avaient eu lieu.

Selon CNN, Valeri Guérassimov et Charles Brown ont aussi évoqué le déploiement de milliers de soldats nord-coréens en appui des forces russes face à l'armée ukrainienne, sur fond de rapprochement entre Moscou et Pyongyang qui inquiète fortement Washington et son allié sud-coréen.

Leur premier échange téléphonique est intervenu à moins de deux mois du retour à la Maison Blanche de l'imprévisible Donald Trump, qui a loué le travail de Vladimir Poutine par le passé et affirmé qu'il règlerait le conflit en Ukraine "en vingt-quatre heures", sans jamais expliquer comment.