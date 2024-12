Une adhésion de l'Ukraine à l'Otan constituerait une menace "inacceptable" pour la Russie

L'armée russe a revendiqué mardi la conquête de deux villages dans l'est et le sud de l'Ukraine, où ses troupes, plus nombreuses que celles de Kiev, sont à l'offensive et gagnent du terrain.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces s'étaient emparées de la localité de Romanivka dans la région de Donetsk (est), à environ 9 kilomètres de l'importante ville de Kourakhové, et de celle de Novodarivka, dans la région de Zaporijjia (sud).