Une attaque russe avec plus de 130 drones fait un mort et huit blessés, selon Kiev

Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, est arrivé vendredi en visite en Corée du Nord, ont rapporté les agences de presse russes en citant un communiqué de l'armée russe.

Au cours de cette "visite officielle" à Pyongyang, allié de Moscou et qui est lié avec la Russie par un traité de défense mutuelle, Andreï Belooussov va s'entretenir avec un certain nombre de "responsables militaires et militaro-politiques" nord-coréens, indique le communiqué, sans plus de précisions.

Andreï Belooussov a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Pyongyang par son homologue nord-coréen, le général No Kwang Chol, selon la même source.

La Russie et la Corée du Nord sont unies par un traité de défense mutuelle, signé en juin et ratifié récemment.