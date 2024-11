L'Ukraine fait état d'une "attaque massive" sur ses infrastructures énergétiques

Un haut responsable de l'ONU s'est inquiété mercredi d'une "nouvelle escalade" de la guerre en Ukraine, appelant les parties à s'abstenir d'actes et discours risquant d'intensifier encore le conflit qui dure depuis près de trois ans.

Le sous-secrétaire général chargé de l'Europe Miroslav Jenca a en particulier cité l'utilisation par la Russie d'un nouveau missile balistique de portée intermédiaire (soit jusqu'à 5500 km) ayant atteint la ville ukrainienne de Dnipro.

La Russie a justifié l'utilisation de ce nouveau missile comme une "réponse" aux récentes attaques ukrainiennes contre son territoire avec des missiles américains et britanniques. Mardi, elle a promis une nouvelle "réponse" à deux nouvelles frappes ukrainiennes à l'aide de missiles américains ATACMS.

La Russie a promis une "réponse" à deux nouvelles frappes ukrainiennes à l'aide de missiles américains ATACMS. [Keystone - Russian defense ministry - EPA]

"Les Nations unies n'ont pas de détails supplémentaires sur ces événements, y compris le type d'armes utilisées. Mais l'utilisation de missiles balistiques et les menaces sont un développement dangereux vers une escalade", a commenté Miroslav Jenca devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

"Nous appelons toutes les parties à prendre des mesures immédiates vers une désescalade et à s'abstenir de toute action ou rhétorique qui pourrait encore intensifier cette guerre" et "mettre gravement en danger la paix et la sécurité régionales et internationales", a-t-il ajouté, répétant que l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 était une violation flagrante du droit international.