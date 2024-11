Le Parlement ukrainien annule sa séance en raison d'un "risque accru" de frappe russe

- Vendredi, le Parlement ukrainien à Kiev a annulé sa séance régulière en raison d'un "risque accru" de frappe russe, au lendemain du tir d'un nouveau type de missile balistique par Moscou, ont indiqué plusieurs députés.

- Selon la Corée du Sud, la Russie a fourni des missiles antiaériens à la Corée du Nord en échange de l'envoi de troupes. Le mois dernier, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont accusé Pyongyang d'avoir envoyé plus de 10'000 soldats afin d'aider la Russie à combattre l'Ukraine.

- Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que le conflit en Ukraine avait désormais tout d'une guerre "mondiale" et prévenu qu'il n'excluait pas de frapper les pays occidentaux.

- Ce dernier a aussi confirmé les annonces faites plus tôt par un haut responsable américain qui assurait que Moscou avait bel et bien tiré un "missile balistique" sur l'Ukraine, mais qu'il n'était pas "intercontinental" comme l'affirmait Kiev plus tôt.

- L'Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles à longue portée Storm Shadow britanniques contre le territoire russe, après avoir obtenu l'autorisation de Londres, ont rapporté des médias, au lendemain du tir similaire de missiles américains ATACMS. Ni Kiev, ni Londres n'ont pour l'heure confirmé ces informations.

