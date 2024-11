Joe Biden jette "de l'huile sur le feu" en autorisant les tirs de missiles en Russie 

Les missiles de longue portée américains peuvent atteindes des cibles à plusieurs centaines de kilomètres et permettraient à l'Ukraine d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe et des aérodromes d'où décollent ses bombardiers.

Ce sont essentiellement des projectiles "d'une très grande précision puisqu'ils sont guidés par satellites", précise l'historien militaire Cécric Mas dans La Matinale. Or, "ces guidages sont contrôlés par des soldats ou en tout cas par les Etats-Unis, puisque ce sont eux qui contrôlent le réseau satellitaire". "Désormais, les Américains vont aussi valider des objectifs qui leur seraient désignés à l'intérieur du territoire russe, et donc beaucoup plus loin du front lui même".

"Ce sera très utile pour les Ukrainiens", qui pourront surtout essayer de frapper "les bases aériennes d'où partent les avions qui lancent ces bombes planantes, parfois de plus d'une tonne d'explosifs, qui font beaucoup de mal sur le front aux Ukrainiens. C'est ce qui permet aujourd'hui aux Russes de pouvoir progresser comme ils le font sur différentes portions du front".

Cédric Mas souligne toutefois que le "système militaire ukrainien montre des limites dramatiques au point d'altérer la confiance que les Occidentaux ont en sa capacité à vaincre la Russie" et que "l'Ukraine n'a jamais été autant dépendante des livraisons d'armes américaines occidentales".

En revanche, l'expert ne s'inquiète pas outre mesure des menaces russes, "parce que Vladimir Poutine n'a pas nécessairement les moyens de menacer l'OTAN, l'Europe et les États-Unis".