Au moins dix morts en Ukraine après l'une des plus importantes attaques aériennes lancées par la Russie 

- L'Ukraine a subi dimanche "l'une des plus grandes" attaques aériennes lancées par la Russie depuis le début de la guerre, a estimé le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga. Le pays a été visé tôt le matin par des frappes russes massives contre ses infrastructures énergétiques, au moyen de drones et de missiles balistiques. Les autorités ont fait état de dix morts et une vingtaine de blessés.

- L'Ukraine doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la guerre avec la Russie prenne fin l'an prochain "par des moyens diplomatiques", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une interview avec la radio ukrainienne diffusée samedi. Il avait auparavant estimé que "la guerre se terminera plus tôt" sous la présidence de Donald Trump.

RTSinfo