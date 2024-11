La Corée du Nord ratifie le traité de défense avec la Russie

Invité de l'émission Forum, Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et directeur du cabinet La Vigie, a analysé la récente offensive militaire russe en Ukraine.

Le spécialiste a insisté sur le fait que cette offensive ne représente pas un véritable changement stratégique, mais plutôt une intensification d'un rapport de force inégal, marqué par la domination russe en matière de puissance de feu. "Le rapport de feu, c’est quoi? Eh bien, ce sont les obus d’artillerie, les bombes, les missiles, les drones... Et ce rapport est de quatre, cinq, six pour un en faveur des Russes", a-t-il précisé. Une supériorité numérique qui permet aux Russes d’avancer quotidiennement sur le terrain, avec une croissance "exponentielle des territoires pris."

Une négociation entre Washington et Moscou

Face à cette situation, Olivier Kempf souligne que l’élection de Donald Trump pourrait encore fragiliser la position ukrainienne, le républicain ayant indiqué son intention de réduire le soutien américain. Selon lui, "ses émissaires sont visiblement déjà à l’œuvre" pour préparer des discussions visant un cessez-le-feu ou un règlement temporaire, qui pourrait inclure le maintien des territoires déjà conquis par la Russie, la neutralité de l’Ukraine pendant vingt ans, et même une force de maintien de la paix.

L'expert s'interroge en revanche sur la volonté de Moscou de négocier, le Kremlin semblant hésiter entre des concessions et le maintien d'une position militaire avantageuse. La perspective d’un retrait du soutien américain laisse augurer une dégradation de la situation ukrainienne, qui, selon lui, mènerait à une négociation principalement entre Washington et Moscou, tandis que l'Ukraine et l'Europe seraient reléguées à des rôles secondaires. "La négociation sera une négociation entre Washington et Moscou, avec bien sûr Zelensky et Kiev dans la boucle, et puis les Européens en troisième rideau", conclut-il, dressant donc un tableau pessimiste des perspectives pour l’Ukraine.