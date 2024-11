Alerte aérienne générale en Ukraine où des frappes russes font six morts

Au moins six personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans des attaques russes, qui ont visé les villes de Mykolaïv et de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales lundi dans un nouveau bilan.

A Mykolaïv, cinq personnes ont été tuées et une autre a été blessée dans une attaque de drones russes, a annoncé le gouverneur de la région dans son dernier bilan. "Des incendies se sont déclarés dans des immeubles résidentiels de la ville et tous les services d'urgence sont sur le terrain", a-t-il indiqué plus tôt.

Dans la ville Zaporijjia, fréquemment visée par les forces russes, des frappes aériennes ont fait un mort et vingt blessés dans la nuit de dimanche à lundi, selon les autorités. Le gouverneur régional a rapporté que parmi les blessés, cinq étaient des enfants, parmi lesquels "figurent une jeune fille de 15 ans et deux garçons de 4 et 17 ans. Le nombre de victimes est en cours de clarification", a précisé le service d'urgence ukrainien.

"Suite au bombardement, un bâtiment résidentiel de deux étages a été partiellement détruit, un dortoir et un bâtiment de concessionnaire automobile ont été endommagés", a ajouté la même source