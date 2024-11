L'Ukraine a obtenu de la Russie les corps de 563 de ses soldats

- Les autorités ukrainiennes ont annoncé vendredi que la Russie leur avait remis les corps de 563 soldats, tués dans la guerre entre les deux pays, sans dire s'il s'agissait d'un échange.

- Les médiateurs russe et ukrainien aux droits humains ont annoncé vendredi s'être rencontrés en Biélorussie pour évoquer des questions humanitaires, un rare contact entre des représentants de Moscou et Kiev après plus de deux ans et demi de guerre.

- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré jeudi que des soldats nord-coréens qui se trouvent dans la région russe de Koursk ont déjà "pris part aux hostilités" aux côtés de la Russie et ont subi des "pertes".

- Pour Volodymyr Zelensky et l'Ukraine, la situation est bien plus inquiétante après la victoire de Donald Trump. Le milliardaire américain a assuré pouvoir imposer une paix en Ukraine en "24 heures", sans jamais expliquer comment, mais en décriant l'ampleur de l'aide versée à Kiev pour résister à l'invasion russe. Il a aussi tenu des propos laudateurs à l'égard de Vladimir Poutine.

