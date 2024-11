Volodymyr Zelensky salue la victoire de Maia Sandu en Moldavie et appelle à une "Europe unie"

Volodymyr Zelensky a félicité son homologue moldave Maia Sandu, dirigeante proeuropéenne, pour sa réélection face à un rival soutenu par les socialistes prorusses. "Seule une véritable sécurité et une Europe pacifique et unie peuvent garantir à chaque personne et à chaque famille la confiance nécessaire pour affronter l'avenir avec espoir et certitude", a déclaré le le dirigeant ukrainien sur X.

Le Centre ukrainien de communication stratégique, organisme gouvernemental chargé de lutter contre la désinformation, a aussi salué le résultat des élections, affirmant que le petit pays européen avait repoussé une campagne d'influence russe de grande envergure.

"Les vastes opérations d'ingérence électorale de la Russie en Moldavie ont échoué. Nous félicitons le peuple moldave pour sa victoire à l'arraché", a déclaré l'agence, également sur X.