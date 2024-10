Vladimir Poutine juge "illusoire" de vouloir vaincre la Russie sur le champ de bataille

Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doivent mener jeudi un entretien très attendu sur l'Ukraine, en marge du sommet des BRICS à Kazan en Russie. Annoncée par le Kremlin, la rencontre doit se tenir dans la soirée, après ce sommet qui réunit neuf pays pesant.

Les deux hommes ne se sont plus parlé sur le sol russe depuis avril 2022. A l'époque, deux mois après le déclenchement de l'assaut sur l'Ukraine par les troupes de Moscou, le président russe avait affirmé à Antonio Guterres croire en une issue "positive" de pourparlers.

Depuis, Moscou et Kiev ont cessé toute négociation officielle et leurs positions semblent en l'état irréconciliables. Les combats font rage et la perspective de négociations reste très hypothétique.



Sans confirmer formellement ces entretiens, l'ONU a fait savoir que le secrétaire général "avait l'intention" de rencontrer le président russe.

>> Les précisions sur cette rencontre dans La Matinale :

A Kazan, "le secrétaire général réaffirmera ses positions bien connues sur la guerre en Ukraine et les conditions d'une paix juste fondée sur la charte et les résolutions des Nations unies et le droit international", a souligné l'un de ses porte-parole, Farhan Haq.

Antonio Guterres, qui doit également s'exprimer devant les participants au sommet, a régulièrement souligné que l'annexion de territoires n'avait "pas de place dans le monde moderne".