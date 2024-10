Washington et l'Otan confirment la présence de "milliers" de soldats nord-coréens en Russie

Ils ont fui la guerre, trouvé l'asile en France... et sont désormais priés de quitter leur logement : des Ukrainiens réfugiés dans l'est de la France témoignent de leur "détresse" après réception d'une lettre les sommant de déménager.

Dans le trois pièces qu'elle occupe à Nancy (Meurthe-et-Moselle, est de la France) avec son fils de 6 ans, Iryna Baranovska est accablée quand elle tend à l'AFP la lettre qu'elle a reçue mi-septembre de l'association qui s'occupe de son logement.

Selon le document, Iryna Baranovska n'a "pas respecté (ses) obligations" liées au contrat de sous-location de l'appartement. Ces contrats ont été créés dès mars 2022 pour loger les réfugiés ukrainiens arrivés en France après l'invasion russe.

Selon la lettre, "toutes les démarches nécessaires d'insertion professionnelle et d'autonomisation n'ont pas été suffisamment diligentées afin de vous inscrire dans un parcours d'insertion globale sur le territoire".

Elle-même a travaillé après son arrivée en France, pour faire des ménages et dans la restauration, lorsqu'ils étaient hébergés dans une famille d'accueil et que celle-ci pouvait garder son fils. Désormais, "on me propose du travail tôt le matin ou tard le soir, mais je ne peux pas laisser mon fils de 6 ans seul", dit-elle. En Ukraine, elle était analyste des ventes dans une usine. Elle n'occupe actuellement pas d'emploi mais assure en chercher activement.

Plusieurs réfugiés ukrainiens sont dans la même situation. L'association "Les lumières d'Ukraine" a, elle, recensé entre 60 et 70 familles sommées de quitter leur logement dans un avenir proche.