La Corée du Sud inquiète de l'envoi de "12'000 soldats" nord-coréens sur le front

La Corée du Sud a qualifié vendredi de grave menace sécuritaire le déploiement de soldats nord-coréens en Russie et a annoncé qu'elle prendrait les mesures à sa disposition pour y répondre, selon la présidence sud-coréenne.

"Selon les participants (...) la situation actuelle de rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord va au-delà de la livraison de fournitures militaires et constitue une grave menace sécuritaire non seulement pour notre pays mais aussi pour la communauté internationale", a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol .