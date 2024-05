La Chine juge "difficile" de participer à la conférence pour la paix au Bürgenstock

La Chine a estimé vendredi qu'il lui serait "difficile" de participer au Sommet pour la paix en Ukraine prévu en juin au Bürgenstock (NW) si la Russie n'y est pas conviée.

"Il existe un décalage évident entre d'un côté les dispositions prises pour la conférence et de l'autre les demandes de la Chine et les attentes générales de la communauté internationale, ce qui rend difficile la participation de la Chine", a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté ses homologues américain et chinois à participer à la Conférence sur la paix en Ukraine (15 et 16 juin) dont la Russie, qui n'est pas invitée, prédit d'ores et déjà l'échec.

Nécessaire reconnaissance de la Russie

"La Chine a toujours insisté sur le fait que la Conférence internationale de paix devait être reconnue à la fois par la Russie et par l'Ukraine, permettre la participation égale de toutes les parties et une discussion juste de tous les plans de paix", a indiqué la porte-parole du ministère. "Sinon, la conférence pourra difficilement jouer un rôle substantiel dans le retour de la paix."

Mais "nous continuerons à promouvoir des discussions de paix à notre manière, nous resterons en communication avec toutes les parties et nous travaillerons ensemble pour aboutir à un règlement politique de la crise ukrainienne", a encore assuré la porte-parole.

Volonté de neutralité

La Chine se dit officiellement neutre dans ce conflit, mais n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et a accueilli le président russe Vladimir Poutine sur son sol à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Pékin appelle régulièrement au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays (sous-entendu Ukraine comprise) mais exhorte aussi à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie.

A Singapour, lors de discussions vendredi avec son homologue américain Lloyd Austin, le ministre chinois de la Défense Dong Jun a rappelé la "position objective et impartiale" de Pékin sur ce dossier, selon le porte-parole du ministère. "Nous avons respecté notre engagement à ne pas fournir d'armes à aucune partie du conflit."

"Nous avons mis en place des contrôles stricts sur les exportations de matériel militaire", a-t-il aussi déclaré, ajoutant que "la Chine va continuer à promouvoir les discussions de paix et à jouer un rôle constructif, mais nous nous opposons fermement à ce que les États-Unis rejettent la faute sur nous".

