Violence éducative: des coups au nom de Dieu

Battre des enfants a longtemps été à l'ordre du jour dans certains milieux évangéliques. Une victime de violence "éducative" rompt le silence.

L'automne dernier, SRF diffusait le documentaire "Le monde évangélique des Läderach - Le châtiment au nom de Dieu" sur l'école libre de Kaltbrunn, dans le canton de Saint-Gall. Cette publication a été suivie d'une discussion dans l'émission "Club" de la SRF avec, entre autres, des représentants de la scène ecclésiastique libre. L'idée maîtresse: tout cela appartient au passé, il s'agit de cas isolés et regrettables.

Des cas loin d'être isolés

Natascha Bertschinger, collaboratrice de l'Église évangélique-méthodiste suisse, est thérapeute en traumatologie et soutient les personnes concernées. Elle est également active dans divers réseaux et s'engage pour la sensibilisation et la prévention. "En tant qu'églises, nous devons examiner ce qui s'est passé", estime-t-elle. "Le nombre de cas non signalés est énorme".

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Susanne Schaaf, du centre spécialisé Infosekta, le confirme. "C'est une boîte noire", estime la psychologue. De nombreuses études ont montré les conséquences de la violence physique dans l'enfance: difficultés à développer une bonne estime de soi, anxiété, risque de dépression, cycles de pensées négatives, difficultés à établir des relations saines. La liste est longue.

Après le passage à tabac, l'enfant doit avoir honte et regretter son "acte". La littérature chrétienne conseillait aux parents d’adopter une tactique de punition presque rituelle. [SRF - PATRICK WIDMER]

Pratique paradoxale : frapper par amour

Dans certaines églises libres et dans des guides pédagogiques évangéliques, paradoxalement, c'est exactement ce qui était enseigné: il faut battre les enfants pour les éduquer à être bons, pour les éduquer à Dieu. Mais beaucoup ne partagent l'avis qu'un Dieu d'amour exige une telle chose.

Ryan Stollar souligne qu'il s'agit là d'une conception profondément patriarcale. Ce défenseur des victimes d'abus a développé une théologie de la libération des enfants. Selon lui, dans la conception patriarcale chrétienne, Dieu est au sommet de la pyramide du pouvoir. Il transmet le pouvoir au père, qui est alors censé châtier les enfants "par amour" pour qu'ils obéissent. Il s'agit d'obéir aux parents et, en fin de compte, à Dieu.

Après avoir frappé l'enfant et qu'il regrette son comportement, les parents doivent le tenir sur ses genoux et lui dire "Je t'aime". Certains guides parentaux chrétiens recommandent de telles pratiques aux parents. [SRF - PATRICK WIDMER]

Pour Lena, aujourd'hui âgée de 27 ans et qui ne souhaite pas être nommée par son nom complet, c'était comme si Dieu lui-même voulait la punir: elle était mauvaise. Elle a développé de nombreuses peurs. "Je me sentais très seule avec ça", résume-t-elle aujourd'hui. Ce qui était particulièrement difficile pour elle, c'est qu'elle considérait ses parents comme très aimants par ailleurs. "Alors pourquoi me battent-ils?", se demandait-elle. À 14 ans, elle a confronté ses parents. Ces derniers se sont excusés.

Mais ce n'est qu'il y a deux ans que Lena a découvert les raisons de ces coups: ses parents avaient participé à des séminaires sur l'éducation des enfants dans leur église évangélique locale où on leur avait conseillé de frapper leurs enfants "par amour".

De graves conséquences

La violence physique n'est évidemment pas un phénomène propre aux églises libres. La spécificité de l'expérience de la violence dans un contexte religieux est que cette expérience, ainsi que les enseignements théologiques, sont virtuellement inscrits dans le corps.



Lorsqu'il s'agit de faire face à la situation, "la personne concernée ébranle également la structure de maintien que lui donne sa foi", explique Natascha Bertschinger. De nombreuses personnes concernées perdent donc également leur foi lorsqu'elles examinent leur expérience d'un œil critique.

Trouver un chemin

Lena ne veut pas renoncer à sa foi en Dieu. Mais celle-ci a beaucoup changé, tout comme l'image qu'elle se fait de Dieu. Aujourd'hui, elle remet beaucoup de choses en question et critique une grande partie de son appartenance à l'Eglise libre. Elle a toutefois discuté avec ses parents et considère que leur relation est bonne.

Reconstruire de bonnes relations avec leurs parents est difficile pour beaucoup de personnes concernées. Cela a fonctionné pour Lena ; elle peut désormais rencontrer ses parents sur un pied d'égalité. [SRF - PATRICK WIDMER]

Cela l'a aidée à comprendre que ses parents étaient eux aussi "victimes de leur système religieux". Mais elle a surtout compris qu'elle n'était pas "la mauvaise enfant qui méritait d'être battue. C'est ce qu'on a enseigné à mes parents et c'est ce qu'ils ont choisi. C'est à eux qu'incombe la responsabilité, pas à l'enfant que j'étais."

Enfin, la jeune femme estime que les expériences négatives peuvent être "corrigées" dans une certaine mesure: "Tout n'était pas mauvais dans la communauté. Dieu n'est pas seulement mauvais. Mes parents n'étaient pas mauvais. Je crois que la guérison est possible."

Dorothee Adrian (SRF)

Adaptation: ainh (RTS)