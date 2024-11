Une pilule pour remplacer le sport? La découverte danoise qui interpelle

Avaler une pilule au lieu de faire du sport? Une équipe de recherche danoise a mis au point une substance qui imite les réactions métaboliques lors d'un effort physique. SRF a demandé à Arno Schmidt-Trucksäss, spécialiste en médecine sportive, d'expliquer comment fonctionne cette pilule et à qui elle pourrait profiter.

Comment une pilule peut-elle simuler les effets du sport?

Arno Schmidt-Trucksäss: La pilule ne simule pas la performance physique. Elle contient des substances qui apparaissent également lors d'une activité physique ou d'un jeûne. En ce sens, elle ne simule qu'une très petite partie de ce qui se passe dans le corps lors d'une activité physique.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Quels seraient les avantages de cette pilule?

Cela n'a pas encore été démontré, mais des études menées sur des animaux et des humains montrent que les deux substances que sont l'acide lactique et les corps cétoniques ont certains effets sur les organes du corps. Ils peuvent par exemple stimuler la circulation sanguine ou avoir une influence sur la régulation de la faim, ainsi que des effets protecteurs sur la substance cérébrale. Mais l'activité physique ne se limite pas à l'effet de ces deux substances.

Quels sont les effets secondaires possibles?

Selon la publication, les expériences sur les animaux ont montré que les souris souffrent et se recroquevillent si le dosage est trop élevé. Ce point doit être vérifié avec précision dans le cadre d'études cliniques. Il faut souvent des années avant qu'une substance puisse être utilisée comme médicament. Il s'écoule généralement six à huit ans entre la découverte d'une molécule et son utilisation clinique.

À qui une telle pilule peut-elle être utile?

Elle pourrait être utile aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer et aider à contrôler l'apport alimentaire. Mais je suis convaincu qu'elle ne peut en aucun cas remplacer le sport lui-même, car les effets sont bien plus nombreux. Consommer de l'acide lactique sans en produire n'améliore pas significativement les performances cardiovasculaires. Or, celle-ci est un facteur de protection majeur contre le développement des maladies chroniques et est également un facteur de longévité.

Quel est le potentiel de cette nouvelle pilule?

C'est passionnant et cela mérite d'être approfondi. L'étude de l'effet complexe de l'acide lactique et des corps cétoniques est intéressante. Cependant, nous devrions également étudier le comportement de la pilule en combinaison avec l'activité physique. Quelle est la différence entre l'activité physique et cette pilule? En tant que médecin du sport, je pense que nous devrions généralement motiver les gens à faire plus d'exercice plutôt qu'à prendre une pilule.

Sandra Witmer (SRF)