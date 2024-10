Un tiers des Suissesses et des Suisses trouvent leur situation financière difficile

Les résultats du sondage "Comment ça va, la Suisse?" se basent sur un sondage représentatif réalisé auprès de 51'182 habitants de Suisse. Il a été réalisé par l'institut de recherche gfs.bern en mai et juin 2024 sur mandat de la SSR. C'est la deuxième fois que ce sondage a lieu. Par rapport à la version de l'année précédente, certaines questions ont été posées de manière nouvelle ou différente, mais la plupart sont identiques.

En outre, 3000 des personnes interrogées ont été sélectionnées à partir d'un panel en ligne de gfs.bern et ce de manière à obtenir une image représentative de la population suisse (16 ans et plus). L'échantillon a été stratifié selon la région linguistique et réparti au prorata de l'âge et du sexe.

Les autres personnes interrogées ont rempli le questionnaire en ligne. Elles ont été appelées à le faire par les canaux de la SSR, mais ont décidé elles-mêmes si elles voulaient participer ou non. Cette méthode d'enquête n'est pas représentative. La représentativité résulte ici de procédures spécifiques de pondération statistique et de validation des données.

Le questionnaire comportait environ 300 questions. Afin qu'une interview ne dure pas plus de 20 minutes environ, gfs.bern n'a pas posé les mêmes questions à toutes les personnes interrogées.

L'erreur d'échantillonnage est de +/- 1,8% de marge d'erreur dans une situation ou 50% répondent oui et 50% répondent non. Donc si un résultat montre que 50% des personnes soutiennent une opinion donnée, le résultat pourrait en réalité varier entre 48,2% et 51,8%.

Il y a 95% de probabilité que les paramètres de l'erreur d'échantillonnage soient corrects, ce qui signifie que si l'on répétait le sondage plusieurs fois, dans 95% des cas, la véritable proportion de la population se situerait dans l'intervalle de confiance déterminé par la marge d'erreur.