Un Land allemand reçoit des milliards d'euros en bitcoins d'un prévenu

Le gérant d'une plateforme illégale de streaming a remis 50'000 bitcoins au parquet de Saxe, un Land dans l'est de l'Allemagne. Les autorités sont maintenant en train de vendre le pactole, qui représente une somme de plus de 2,5 milliards d'euros.

Le Land allemand de Saxe renfloue les caisses de l'Etat en vendant des cryptomonnaies. Les 50'000 bitcoins proviennent de l'exploitant de la plateforme illégale de diffusion en continu Movie2k, mise en ligne au début des années 2000, avant l'avènement de Netflix. Movie2k était considéré à cette époque comme l'un des portails de streaming illégaux les plus importants en Allemagne et a fonctionné jusqu'en 2013.

Accusé de 220'000 violations des droits d'auteur et de blanchiment d'argent, l'homme a été arrêté il y a plus d'un an. Il aurait investi dans Bitcoin les bénéfices de sa plateforme qui, selon les informations des enquêteurs, auraient atteint plusieurs millions d'euros. Un bitcoin vaut aujourd'hui près de 53'000 euros, contre quelques euros seulement en 2011.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Transfert de bitcoins

On ne sait pas exactement comment les bitcoins se sont retrouvés entre les mains du parquet de Saxe. La seule chose certaine est que l'exploitant de la plateforme illégale a été arrêté à l'étranger en mai 2023 et placé en détention provisoire jusqu'en janvier 2024.

Il aurait été libéré dans l'attente de son procès après avoir remis au parquet ses quelque 50'000 bitcoins, d'une valeur actuelle de 2,66 milliards d'euros (2,58 milliards de francs). "On peut supposer qu'il a acheté sa liberté", déclare le journaliste Valentin Dreher qui a suivi l'affaire pour le compte du journal "Stern".

De l'argent pour les caisses de l'Etat

Apparemment, les autorités de Saxe ont commencé à vendre les bitcoins - car grâce à la technologie blockchain sur laquelle reposent les monnaies numériques, il est toujours possible de savoir où les bitcoins sont transférés.

"Petit à petit, le trésor bitcoin est transformé en argent liquide", explique Valentin Dreher. Cette pratique est tout à fait légale en Allemagne: le produit des biens saisis en cas d'activité criminelle alimente les caisses de l'Etat.

Euphorie en Saxe

Le budget annuel de l'Etat fédéral de Saxe s'élève à environ 30 milliards d'euros. Les près de trois milliards provenant des bitcoins représentent donc près de 10% du budget annuel du Land.

On ne sait pas exactement ce que la Saxe compte faire de cette manne. Ce qui est certain, c'est qu'environ la moitié de la dette nationale accumulée par le Land, qui s'élève à six milliards de francs, pourrait être remboursée d'un seul coup.

Conséquences sur le marché du bitcoin

La vente des bitcoins saisis pourrait également avoir un impact sur le cours du bitcoin. Toutefois, afin de minimiser cet impact, seules de petites tranches de bitcoins saisis sont vendues. Néanmoins, le cours du bitcoin a chuté de plus de 15% depuis le début du mois de juin.

"Cela n'a pas grand-chose à voir avec les seules ventes de la Saxe", estime Valentin Dreher. Il se pourrait toutefois qu'en prévision d'une baisse de la valeur du bitcoin due aux ventes en Saxe, d'autres propriétaires vendent à leur tour leurs bitcoins, ce qui pousserait le cours à la baisse.

SRF/dk