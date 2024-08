Surbooking: quand un billet ne permet pas d'embarquer

Si la pratique du surbooking est légale, il existe également des règles et une manière de se protéger. Voici quelques conseils pratiques.

Nous sommes au mois d'août, le mois de vacances par excellence, lorsque les aéroports du monde entier regorgent de voyageurs. Les rêves de détente peuvent cependant se transformer en frustration en raison d’un événement imprévu que beaucoup connaissent: la surréservation.

Cette pratique, courante dans le transport aérien, consiste à vendre plus de billets que de sièges disponibles, dans le but de maximiser les profits en assurant une occupation complète de l'avion. L'idée est de profiter de la possibilité que tous les passagers ne se présentent pas à l'embarquement en raison d'une annulation, d'un retard de connexion ou d'un incident de dernière minute. Mais si aucune de ces éventualités ne se produit, certains seront inévitablement contraints de rester au sol.

Une pratique légale

Légalement, rien n’interdit cette pratique: les compagnies aériennes ont le droit de vendre des billets en surréservation. Même si cela passe souvent inaperçu, il est précisé dans les contrats qu'une place à bord n'est pas garantie en cas de surréservation. Toutefois, les passagers qui se voient refuser l'embarquement sans leur consentement bénéficient de droits protégés par le règlement européen 261/2004, qui est également applicable aux vols à destination et en provenance de la Suisse grâce à l'accord bilatéral avec l'Union européenne.

Dans notre pays, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) veille au respect de cette réglementation. Il convient également de préciser que le surbooking n’est pas seulement le fait des compagnies aériennes, mais est également utilisé dans d’autres secteurs, comme l’hôtellerie et les transports en général.



En cas de surréservation, la compagnie aérienne est tenue de demander au préalable aux passagers à la porte d'embarquement si quelqu'un est prêt à céder volontairement son siège. Ceux qui acceptent d'abandonner ont droit au remboursement de leur billet ou à l'embarquement sur le premier vol alternatif disponible vers la même destination, ainsi qu'à une assistance à l'aéroport qui comprend le remboursement des repas, des boissons et de l'hébergement en fonction de la durée de l'attente.

Si personne ne se porte volontaire ou si le nombre de personnes n'est pas suffisant pour couvrir les sièges vendus en surréservation, c'est à la compagnie aérienne de décider qui laisser au sol, selon ses propres critères. Dans ce cas, les passagers concernés ont droit à une compensation monétaire (calculée en fonction de la distance du vol) en plus des mêmes avantages garantis aux bénévoles.

Quelques conseils

Cependant, les entreprises tentent d’éviter ces situations, à la fois pour réduire leurs coûts et pour éviter de nuire à leur réputation. Pour déterminer le nombre de sièges excédentaires à vendre pour chaque itinéraire, ils utilisent des algorithmes sophistiqués, qui prennent en compte plusieurs variables, telles que les aéroports de départ et de destination, les conditions météorologiques et la rapidité des contrôles de sécurité. Ces systèmes sont conçus pour prédire avec précision les dérogations et minimiser les perturbations.



Il n’existe pas de formule magique garantissant l’embarquement en cas de surréservation, mais certaines stratégies peuvent augmenter les chances d’être autorisé à embarquer. L'achat d'un billet en classe affaires, par exemple, multiplie les chances de ne pas être exclu, tout comme s'enregistrer longtemps à l'avance et sélectionner un siège si l'on suit la procédure en ligne. Envoyer des bagages en soute peut également faire la différence. Enfin, se présenter à la porte d'embarquement longtemps à l'avance et s'inscrire aux programmes de fidélisation des compagnies aériennes pourrait également jouer en votre faveur.



