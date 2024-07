Santé mentale: la Suisse est-elle en "crise"?

Depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux articles de presse pointent la détérioration de la "santé mentale" de la population suisse. Et la dernière enquête suisse sur la santé (ESS) de l'OFS semble leur donner raison. Mais toute proportion gardée, peut-on vraiment parler d'une "crise" de la santé mentale en Suisse? Et si oui, sur quels leviers faudrait-il agir? Ou en faisons-nous trop? Venez en débattre avec dialogue, une offre de la SSR.

Le 3 novembre 2023 sortait la dernière enquête suisse sur la santé (ESS) de l'OFS pour l'année 2022. Réalisée tous les 5 ans depuis 1992 sur mandat du Conseil fédéral, cette dernière est la plus grande étude sur la santé globale de la population menée à ce jour par l'OFS. Quelque 22'000 personnes habitant en Suisse y ont été interrogés sur leur "état émotionnel".

Un chiffre du rapport s'est avéré alarmant: 29% des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont en détresse psychologique, contre 19% lors de la dernière enquête, menée en 2017. Dans la population, de façon plus générale, 18% expriment ce mal-être. Ce dernier chiffre a fait un bon de 3 points, puisqu'il s'élevait à 15% en 2017.

Anne Lévy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), indiquait déjà ce même 3 novembre 2023 dans le 12h45 de la RTS qu'il était désormais nécessaire de déterminer les causes de ces chiffres. Elle questionnait l'existence d'une véritable péjoration ou simplement le fait que les jeunes femmes "vont plus simplement chercher de l'aide" qu'en 2017, ce qui serait finalement "considéré comme positif".

>> Voir le sujet du 12h45 de la RTS : D'après une enquête de l'Office fédéral de la statistique, 85% des Suisses se disent heureux, mais tout n'est pas si rose... / 12h45 / 1 min. / le 3 novembre 2023

Quoiqu'il en soit, partant de ces constats récents sur la santé mentale de la population, c'est à une réflexion plus générale que les contributrices et contributeurs du forum de discussions de la SSR "dialogue" ont voulu inviter. Sur la base du vote du public, la question "Santé mentale: la Suisse est-elle en crise?", proposée par un utilisateur de la plateforme, a récolté l'assentiment général. Et vous, qu'en pensez-vous? Venez partager vos opinions et échanger vos analyses avec toute la Suisse.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Des coûts en hausse

Cette hausse des troubles mentaux se ferait ressentir dans les structures de prises en charge et se répercuterait sur les coûts. C'est ce que suggère Simone Wieser, économiste de la santé à la ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), auprès de SRF fin novembre 2023.

"La demande actuelle de places de thérapie, les psychiatres pour enfants et adolescents fortement sollicités et les capacités accrues dans ces domaines indiquent que même aujourd'hui, après le Corona, les maladies mentales représentent une part importante, voire plus grande, des coûts", expliquait-il au média public alémanique.

Philippe Luchsinger, président de l'Association des médecins généralistes et pédiatres, le confirmait également à SRF: "Les maladies mentales ont sensiblement augmenté ces trois dernières années, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes". Une sensible hausse qui se fait tout de même sentir pour de nombreux psychologues, dont les listes d'attente ne font que s'allonger.

Plus de 2 millions de proches en soutien

Résultant de cet état de santé mental général de la population, plus de 2 millions de Suissesses et de Suisses ont déjà jouer au moins une fois le rôle de "proche de confiance" pour une personne souffrant d'une maladie mentale. C'est ce qui ressort des conclusions d'une étude publiée le 20 mars 2024 par l'institut Sotomo.



L'enquête "Stand by You: Situation des proches et personnes de confiance d’individus atteints de maladies psychiques en Suisse" révèle que ce soutien est, évidemment, très important pour les personnes souffrant de troubles mentaux. La plupart d'entre elles, en effet, devraient autrement dépendre d'une aide professionnelle supplémentaire.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

L'intelligence artificielle "thérapeutique", entre avancées et dérives

Faute de moyens, les jeunes se tournent parfois vers l'intelligence artificielle. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des IA "thérapeutiques", sous forme de chatbot internet ou d'application sur smartphone.

Ces technologies présentent des avantages, mais le risque de dérives est réel, peut-on apprendre dans la Matinale de la RTS.

>> Ecouter le sujet de la Matinale de la RTS : Reuters - Denis Balibouse Forte augmentation des thérapeutes virtuelles à l'heure des IA / La Matinale / 4 min. / le 3 juin 2024

Une population vulnérable: la détresse des jeunes requérants d'asile

Si la détresse psychologique semble particulièrement toucher les jeunes femmes de 15 à 24 ans, il ne faut pas sous-estimer les risques qu'encourent d'autres populations.

C'est le cas notamment des jeunes requérants d'asile, souvent des hommes, en général moins enclins à parler de leurs souffrances, comme le révélait en mars 2023 Sydney Gaultier, psychologue au CHUV, dans une interview pour SWI swissinfo.ch. Codirecteur de l'ouvrage "Mineurs non accompagnés: repères pour une clinique psychosociale transculturelle", publié en janvier 2023, l'expert pose la question de l’accompagnement de ces personnes dans leur parcours vers l’âge adulte et l’autonomie.

De la difficulté de parler de santé mentale

Aujourd'hui, nous parlons de notre "enfant intérieur", nous remarquons des "traits narcissiques", ou nous sommes "déprimés" au lieu d'être de mauvaise humeur. Le langage dit "thérapeutique", façonné par des décennies de découvertes et de progrès psychologiques, se glisse du fauteuil thérapeutique dans notre langage quotidien, dans les médias sociaux et dans le discours public.



Dans le podcast "100 Sekunden Wissen" de SRF, la journaliste Ana Matijasevic s'est posée la question de l'usage toujours plus étendu de la notion de "traumatisme", ainsi que des effets de la démocratisation de ce concept.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

furr