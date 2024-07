Partir à l'étranger avec sa trottinette électrique n'est pas si simple

Si vous souhaitez partir en vacances avec votre trottinette électrique, préparez-vous à la jungle juridique que constituent les législations en Europe. Les règles sont en effet très différentes selon les pays.

En Suisse, à partir de 14 ans, les jeunes qui ont réussi leur examen de vélomoteur et qui possèdent un permis de conduire de catégorie M sont autorisés à conduire des véhicules dits "tendance", tels que des trottinettes électriques, des vélos électriques ou des segway, jusqu'à une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure. À partir de l'âge de 16 ans, le permis de conduire n'est plus obligatoire.

Le port du casque n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Aucune assurance particulière n'est exigée non plus, mais une assurance responsabilité civile vous met en sécurité en cas d'accident entraînant des dommages à des tiers.

Qu'en est-il en Allemagne ? Un auditeur de SRF a partagé ses mésaventures au magazine de consommation "Espresso" de la chaîne alémanique SRF. Habitué à emporter sa trottinette électrique avec lui en vacances, il a récemment été arrêté par la police à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Son engin n'était pas muni de la vignette officielle attestant qu'il disposait d'une assurance spéciale. Or, cette assurance est obligatoire en Allemagne et coûte environ 30 euros par an. Les policiers ont fermé les yeux, mais lui ont fait remarquer qu'il n'avait pas le droit de circuler ainsi.

Une assurance complémentaire est également exigée en France. Et le port du casque est y en outre obligatoire dans certains cas. En Autriche, la réglementation est plus ou moins la même qu'en Suisse; ici aussi, il n'y a pas d'obligation d'assurance ou de port du casque - et les enfants peuvent conduire une trottinette électrique dès l'âge de douze ans. En Italie, la loi est sur le point d'être renforcée, mais d'ici là, il n'y a pas d'assurance obligatoire et le casque n'est obligatoire qu'à partir de 18 ans.

Interdiction en Grande-Bretagne

Existe-t-il des pays où les scooters électriques sont en règle générale interdits? C'est le cas en Grande-Bretagne, où les trottinettes électriques ne sont pas autorisées, à quelques exceptions près. Aux Pays-Bas, seuls les engins approuvés par l'autorité néerlandaise de la circulation routière (RDW) sont autorisés.

Est-il préférable de louer sa trottinette électriques à l'étranger? Il n'est conseillé de partir en vacances avec sa trottinette électrique que si l'on s'est informé et préparé. Il est plus simple de louer le véhicule. Et vous n'aurez pas à vous préoccuper des questions d'assurance. Mais il y a aussi des restrictions. Depuis septembre dernier, la location de trottinettes électriques en libre-service est interdite à Paris. Dans les villes scandinaves, la location est parfois interdite la nuit.

Où obtenir des informations? Pour les questions d'assurance, vous pouvez vous adresser à votre propre compagnie d'assurance. En ce qui concerne les règles locales, il vaut la peine de contacter les autorités chargées de la circulation routière. Le TCS et son homologue allemand, l'ADAC, ont compilé ces informations, mais les règles changent rapidement et les informations ne sont mises à jour que périodiquement, comme nous en a informé le TCS.

Martina Schnyder et Matthias Schmid, SRF