Plus de 250 personnes des secteurs privé et public se sont réunies fin octobre à Zoug pour discuter de la lutte contre l'utilisation des monnaies virtuelles à des fins criminelles. En Suisse, de plus en plus de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec les cryptomonnaies sont transmis aux autorités.

"Nous avons acquis une grande expérience dans la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent sur le marché traditionnel. Cependant, nous sommes à la traîne face aux criminels dans le domaine des cryptomonnaies", affirme Christoph Gnägi, porte-parole de l'Office fédéral de la police (Fedpol), interrogé par RSI. "Le crime ne dort jamais" Au côté de leur usage tout à fait légal, les cryptomonnaies sont également utilisées "aux fins illicites les plus diverses, allant du vol et de l'escroquerie aux formes les plus graves de la criminalité internationale comme le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", note Fedpol au terme du symposium de Zoug. "Le crime ne dort jamais", ajoute la police fédérale. L'utilisation des monnaies virtuelles par les criminels est un phénomène mondial, relève Christoph Gnägi. La Suisse faisant partie des leaders mondiaux en matière de cryptomonnaies, elle n'est évidemment pas épargnée: "la Crypto Valley de Zoug" est connue mondialement et d'autres régions, comme Lugano, Neuchâtel ou Genève, se profilent également dans ce secteur. De plus en plus d'annonces de transactions suspectes Alors qu'il n'y en avait qu'une poignée il y a quelques années, les déclarations de transactions suspectes en Suisse sont désormais un fait quotidien. L'an dernier, 14,5% des annonces de soupçons relatives au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme concernaient des cryptomonnaies, selon le rapport annuel 2023 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). En Suisse, le nombre d'intermédiaires financiers dans le domaine des actifs virtuels a explosé ces dernières années, passant de moins de 10 en 2018 à plus de 200 à la fin 2022. Ces entités sont cruciales dans la lutte contre la criminalité, notamment en matière de coopération internationale, souligne Christoph Gnägi. "La Suisse a intégré la coopération internationale dans son cadre juridique et s'aligne sur les normes du GAFI, le Groupe d'action financière." Un défi pour le monde de la finance Signe des difficultés que posent les monnaies virtuelles au monde de la finance, en termes de "compliance", de respect des normes, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a récemment décidé de ne plus accepter de clients actifs dans le négoce de cryptomonnaies. "Les contraintes en termes de ressources et de moyens financiers sont trop importantes pour nous permettre de continuer", expliquait le directeur de l'établissement Pierre-Alain Leuenberger dans Le Temps. Alors que Neuchâtel fait figure de pionnier dans le domaine de la technologie blockchain en Suisse, le revirement de la BCN a obligé certains des principaux acteurs locaux à chercher un nouveau partenaire bancaire hors du canton. Les risques en matière de réglementation pourraient aussi avoir des répercussions à Lugano. La ville tessinoise abrite le Plan B, une collaboration entre la Municipalité et Tether, une société controversée active dans le secteur des monnaies virtuelles. Or, selon le Wall Street Journal, les autorités américaines enquêteraient sur Tether pour d'éventuelles violations des sanctions et des règles anti-blanchiment d'argent. Des allégations démenties par le PDG de l'entreprise Paolo Ardoino. Francesca Calcagno et John Robbiani, RSI Adaptation en français: Didier Kottelat