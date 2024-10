Les associations sportives ont de la peine avec les quotas de femmes

A partir de début 2025, chaque association sportive nationale devra avoir un quota de femmes d'au moins 40% dans ses instances dirigeantes. Les associations qui ne respectent pas cette exigence pourraient perdre leur financement. Mais l'objectif s'avère difficile à réaliser dans un secteur où les emplois sont prenants et souvent bénévoles.

C'est la ministre des sports Viola Amherd qui a annoncé cette mesure de quotas dans les administrations des fédérations sportives. Et la date limite approche. Il est d'ailleurs déjà clair que le quota de genre est difficile à mettre en œuvre pour de nombreuses associations.

Par exemple, il n'y a actuellement qu'une seule femme parmi les cinq membres du comité de la Fédération sportive suisse de tir. Il n'est pas réaliste de penser que cela changera à court terme, déclare son président Luca Filippini à la radio alémanique publique SRF.

Nous avons généralement du mal à trouver des personnes pour le conseil d'administration, quel que soit leur sexe. Luca Filippini, Président de la Fédération sportive suisse de tir

Le conseil d'administration de cette fédération a besoin de personnes expérimentées et formées, désireuses d'assumer cette fonction de manière bénévole et disposant de temps pour travailler fréquemment le week-end. Or, on a "généralement du mal à trouver des personnes pour le conseil d'administration, quel que soit leur sexe", explique Luca Filippini.



En outre, les femmes ont toujours été en minorité au sein de l'association des sports de tir. Tout comme à la Fédération suisse de lutte, où 90% des membres sont des hommes et où aucune femme ne siège au conseil d'administration.

Carton jaune pour le football

Pareil dans le football. Pendant longtemps, le comité central de l'Association suisse de football (ASF) n'a été composé que d'hommes. Suite à une modification des statuts, deux femmes ont été élues pour la première fois en juin dernier, 129 ans après la création de l'association. Toutefois, le quota de 40% est encore loin d'être atteint, avec deux femmes sur les neuf membres du comité central.

Le quota est difficile à atteindre, surtout dans les sports où le nombre d'hommes et de femmes actifs n'est pas équilibré. Karin Wunderlin, Swiss Oympic, responsable de la gestion des associations

L'organisation faîtière Swiss Olympic est consciente du problème, comme l'explique à SRF Karin Wunderlin, responsable de la gestion des associations: "Le quota est difficile à atteindre, surtout dans les sports où le nombre d'hommes et de femmes actifs n'est pas équilibré. Cette exigence de l'ordonnance sur l'encouragement du sport sert d'impulsion, certains sont déjà plus avancés, d'autres ont encore besoin d'un peu de temps."

L'association de volley-ball sur la bonne voie

L'association de volley-ball Swiss Volley, qui respecte le quota de 40% de femmes depuis quatre ans et qui a même une présidente en la personne de Nora Willi, n'a pas besoin de plus de temps: "L'égalité des droits est pour ainsi dire dans notre ADN, dans le monde entier, y compris en termes de rémunération et de statut dans les médias. C'est une évidence pour nous et cela se reflète également dans les organes de gestion."



L'association de volley-ball n'a donc pas à craindre que son financement soit supprimé à partir de l'année prochaine. Mais qu'en est-il des associations sportives qui n'atteignent pas le quota de 40%? Le financement sera-t-il effectivement supprimé?

Les subventions coupées, vraiment?

Très peu probable. Si l'exigence n'est pas respectée à partir de janvier, une association peut soumettre une justification écrite à l'Office fédéral du sport (OFSPO) et démontrer qu'elle a pris des mesures appropriées pour promouvoir la place des femmes. Une association ne doit donc pas automatiquement renoncer à son financement.

D'ailleurs, même l'organisation faîtière Swiss Olympic doit apporter des améliorations. Karin Wunderlin, responsable de la gestion de l'association, est persuadée que l'association donnera le bon exemple dès la nouvelle année et qu'elle respectera le quota d'hommes et de femmes.

Echo der Zeit, 07.10.2024, SRF/brut/saub

Adaptation française: Julien Furrer