Le médecin horloger japonais qui ressuscite les montres suisses

S'il n'y a guère plus helvétique que l'industrie horlogère, les Suissesses et les Suisses ne sont pas les seuls à s'y épanouir. Masaki Kanazawa en est l'exemple. Ce Japonais effectue une carrière remarquable en tant que restaurateur de montres à La Chaux-de-Fonds. L'occasion de se pencher sur l'art de la "médecine horlogère".

À l'âge de 17 ans, Masaki Kanazawa découvre un documentaire sur l'horlogerie suisse. Il est tellement fasciné qu'il décide immédiatement de devenir lui-même horloger. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, il est restaurateur au Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial pour son industrie horlogère, au coeur de la Watch Valley helvétique.

"Je ne suis certainement pas la personne la plus douée", déclare Masaki Kanazawa lors de sa rencontre avec swissinfo.ch. "Mais je pense être la bonne personne pour le poste de restaurateur de musée. En tant que membre de l'équipe du musée, je comprends très bien la vision de ce musée. Je m'engage à décrypter les montres et les techniques du passé qui n'existent plus aujourd'hui et à les préserver pour les générations futures."

Vue d’une partie du Musée international d’horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds. [KEYSTONE - VALENTIN FLAURAUD]

Travail sur des pièces historiques

La collection du MIH comprend de nombreuses pièces rares et recherchées. Il s'agit notamment d'anciennes horloges à eau, de montres de poche du 16e siècle, de grandes horloges murales et de montres mécaniques. Ces objets se distinguent fortement par leur taille, leur type et leur date de fabrication.



Leur restauration demande beaucoup d'efforts: en onze ans, Masaki Kanazawa n'a pas encore restauré 100 pièces. Mais il est fier que des montres à l'histoire riche aient atterri sur sa table. L'une des plus mémorables pour lui est une montre de poche complexe d'Ami Lecoultre, sur laquelle il a travaillé peu après son entrée en fonction en tant que restaurateur. Elle avait été exposée à l'Exposition universelle de Paris en 1878 - malgré sa complexité et sa rareté, le directeur du musée de l'époque la lui a confiée pour sa restauration.

"Laisser les montres telles qu'elles sont"

Masaki Kanazawa se fie à la devise "restaurer, mais pas améliorer". Il explique que l'essentiel du travail consiste à rétablir la fonction d'origine de la montre, afin qu'elle puisse être transmise sans problème à la génération suivante. "Il serait étrange qu'une montre du 17e ou du 18e siècle fonctionne comme une montre moderne. Si la montre est en piteux état, elle doit être conservée de manière que son état ne se détériore pas davantage."

Masaki Kanazawa dans son atelier. [MIH]

Cela a parfois été frustrant pour lui. "Une montre mal faite sera toujours mal faite, même après 200 ans. Je suis toujours un peu énervé quand je vois de telles montres. Je pense que j'aurais pu les améliorer si j'avais utilisé des techniques modernes", dit-il.

En règle générale, il ne remet pas une montre dans l'état où elle se trouvait lorsqu'elle était la plus belle, dit-il. "Il serait étrange qu'une grand-mère de 90 ans paraisse 40 ans plus jeune après un traitement à l'hôpital", compare-t-il. Ainsi, il se considère davantage comme un "médecin horloger" que comme un chirurgien esthétique.

Il existe pourtant des zones d'ombre. Par exemple, on ne laisse pas une montre portée par un soldat pendant la guerre dans un état sale et rouillé. Mais on ne peut pas non plus la rendre comme neuve. "Chaque rayure a sa propre histoire. C'est là que le savoir-faire du restaurateur entre en jeu."

Secrets professionnels emportés dans la tombe

Pour le travail de restauration, le fait que l'industrie horlogère ait traditionnellement été très secrète constitue en outre un défi. Des horlogers ont emporté certaines techniques dans leur tombe au lieu de les transmettre à la génération suivante. "S'il n'y a pas d'informations pour la restauration, la seule possibilité est d'observer attentivement la montre et d'essayer de la décrypter", explique Masaki Kanazawa.

Le médecin horloger japonais qui ressuscite les montres suisses [KEYSTONE - VALENTIN FLAURAUD]

Lorsqu'il s'agit de montres rares, mais pas uniques, il contacte parfois d'autres ateliers qui ont restauré des montres similaires. Non seulement cela élargit ses connaissances, mais cela lui permet aussi d'examiner les choses de manière systématique, explique le restaurateur.

"Surtout lorsqu'il s'agit d'aspects décoratifs, il n'est pas toujours possible de reconnaître l'original uniquement à partir du modèle", explique-t-il. "En recueillant des informations sur des pièces similaires, nous pouvons effectuer des travaux de restauration qui correspondent non seulement à la fonction, mais aussi au style du fabricant."

La montre de poche extrêmement compliquée d’Ami Lecoultre, "La Merveilleuse". [MIH]

À l'origine, Masaki Kanazawa voulait rentrer au Japon pour ouvrir sa propre boutique après quelques années passées en Suisse. Cela fait maintenant plus de deux décennies qu'il est ici et un retour au Japon n'est toujours pas en vue.

Ruiko Ono, SWI/dk