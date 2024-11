La commune grisonne d'Ilanz/Glion vend ses bouquetins de l'Expo.02 pour renflouer ses caisses

Au total, 209 bouquetins colorés avaient été envoyés comme ambassadeurs des Grisons à l'exposition nationale Expo 02 à Neuchâtel. La commune d'Ilanz/Glion, qui possède 11 de ces animaux en polyester, doit aujourd'hui les vendre pour des raisons financières.

Le budget d'Ilanz/Glion est dans le rouge. La municipalité a donc mis la main sur "les joyaux de la couronne" et a dû se résoudre à vendre ses bouquetins multicolores. Jusqu'à présent, les animaux étaient dispersés dans les factions de 11 des 13 anciennes communes qui ont fusionné il y a dix ans pour former la grande commune d'Ilanz/Glion. La "fourrure" des animaux avait été peinte de manière créative en 2002 par les élèves du village aux couleurs des armoiries de l'époque, avant d'être envoyés à l'Expo.02 en Suisse romande.

Tous ne sont pas revenus de l'Expo.02

Si la plupart de ces animaux colorés ont eu une vie agréable au cours des dernières années, pour certains elle a été plus difficile: le bouquetin de Luven vit sur le toit d'un garage exposé à toutes les intempéries mais bénéficie d'une compagnie humaine occasionnelle, ce qui n'est pas le cas des bouquetins de Duvin et de Ruschein qui doivent passer leurs journées seuls dans une pièce délabrée et sans lumière.

les bouquetins avaient été peints par des élèves grisons. [KEYSTONE - JAKOB MENOLFI]

Onze des 13 bouquetins sont maintenant vendus aux enchères - deux ont été vendus à l'époque. Comme les communes devaient payer 1200 francs par animal afin de le récupérer après l'exposition, huit des 209 communes des Grisons ne l'ont pas fait. Si Ilanz/Glion réussit à vendre la totalité de ses 11 têtes de bétail à ce prix, cela lui rapporterait 13'200 francs. C'est un début - même s'il reste modeste - pour alléger la charge qui pèse sur le budget municipal.

Franco Caviezel (RTR)