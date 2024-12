L'Ukraine, le plus grand champ de mines du monde

Environ un quart du territoire ukrainien est confronté à ces dispositifs sournois et dévastateurs que représentent les mines: il est facile de les planter, mais les retirer est un travail long et coûteux - "Nous avons peur, surtout pour les enfants", témoignent des habitants.

Timosha a 9 ans et joue dehors, vêtue d'un gilet pare-balles et d'un uniforme militaire, un cadeau de son père qui est au front. La grand-mère surveille les enfants. Autour d'eux, il n'y a que des champs de mines, signalés par de petites têtes de mort rouges, des drapeaux ou d'autres marques de fortune. "Ici, ils ont miné partout, nous avons peur surtout pour les enfants: il suffit d'un faux pas pour se retrouver dans un champ de mines".

Timosha, à droite. [RSI]

Telle est la réalité quotidienne dans laquelle vit environ un quart de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est devenue le plus grand champ de mines du monde. Les mines se trouvent principalement dans les régions orientales, qui ont été occupées lors de l'invasion russe en 2022. Au moins dix régions sont considérées comme contaminées. Les personnes qui sont revenues vivre chez elles sont confrontées à cette deuxième guerre invisible.

Jusqu'à présent, plus de 1000 victimes civiles de mines terrestres ont été signalées en Ukraine, dont 124 enfants. Les mines antichars sont dissimulées dans le sol à l'aide d'engins semblables à des tracteurs. Les mines antipersonnel, telles que les mines papillon, qui pèsent 75 grammes, peuvent être dissimulées à la main ou dispersées à l'aide de systèmes de missiles tels que les Grad et les Ouragan. Ces systèmes peuvent créer un champ de mines entier en quelques secondes. En une seule décharge, 50 roquettes peuvent disperser une pluie de milliers de mines dans un rayon de 14 kilomètres.



Près de 140'000 kilomètres carrés de l'Ukraine, soit une superficie trois fois et demie supérieure à celle de la Suisse, sont infestés de ces pièges qui rendent chaque pas potentiellement mortel. Des mines surtout posées par la Russie, mais Kiev les utilise également.

Des mines antipersonnel livrées à l'Ukraine

Les mines antipersonnel sont interdites par un traité international signé par plus de 160 pays. Les États-Unis et la Russie n'en font pas partie.

L'Ukraine, le plus grand champ de mines du monde. [RSI]

Human Rights Watch a également enregistré des cas d'utilisation de mines terrestres par l'Ukraine, qui est pourtant signataire du traité. Mais la décision prise le 20 novembre par les États-Unis d'autoriser, après les missiles à longue portée, la fourniture de mines antipersonnel à l'Ukraine a bouleversé la donne. Kiev va se retrouver autorisée à utiliser des armes qu'elle s'était pourtant engagée à interdire.



Les mines antichars, qui contiennent 7 kilogrammes d'explosifs, ne sont interdites par aucune convention. Les deux armées en font un usage intensif. Après les avoir placées, les militaires dressent des cartes pour éviter de sauter sur leurs propres mines. Tous ces engins laissent un héritage mortel pour les civils.

La Suisse engagée dans le déminage humanitaire

Si le minage ne prend que quelques minutes, le déminage est un travail long et coûteux. Surtout dans l'immensité du terrain ukrainien. La Suisse a alloué 100 millions de francs au déminage humanitaire. Parmi les organisations non gouvernementales financées figure la Fondation suisse de déminage (FSD), basée à Genève et active dans le monde entier depuis environ 25 ans. L'Ukraine est actuellement son projet le plus important. C'est la première fois qu'un déminage humanitaire est effectué dans un pays en proie à une guerre de grande ampleur.

Opération de déminage. [RSI]

La FSD utilise également une machine conçue par la société schwytzoise GCS qui augmente l'efficacité du déminage et réduit le risque d'accident pour les personnes. Une heure de travail équivaut à quatre jours de travail d'une équipe de déminage. La machine ne garantit pas un déminage à 100%, et le terrain doit également être vérifié manuellement avant d'être considéré comme totalement sûr.



La FSD a formé près de 200 démineurs parmi les civils ukrainiens. Parmi eux, Victoriya, 21 ans : "J'avais un ami qui a été retrouvé en morceaux dans une forêt. Depuis j'ai décidé de contribuer au déminage". La Banque Mondiale estime le coût du déminage à 34 milliards de francs. Le déminage de l'ensemble du pays devrait prendre des décennies.

Anna Bernasconi et Emilio Romeo (RSI)