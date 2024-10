L'équipe de "dialogue" à la rencontre de la population à Bienne

Samedi 19 octobre, une partie de l'équipe de "dialogue" sera présente de 09h00 à midi au Pont-du-Moulin, aux abords de la vieille-ville de Bienne. Venez à notre rencontre pour participez en direct à nos débats, avec un bon café en prime.

Vivez le "dialogue" en direct: des membres de l'équipe de "dialogue" seront ravis de vous accueillir le samedi 19 octobre au marché du Pont-du-Moulin à Bienne. Ce sera l'occasion de présenter la plateforme de partage de contenus et de discussion de la SSR à la population.

Autour de notre "coffee bike", vous aurez la possibilité de participer à des débats multilingues en direct sur divers sujets qui préoccupent les Suissesses et les Suisses. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite, de répondre à vos questions et de lire vos arguments.

Si vous avez des questions sur l'événement, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: dialog.contact@srgssr.ch.

L'équipe "dialogue"