Grève féministe du 14 juin: faut-il revaloriser le travail domestique?

Selon l'OFS, en 2020, les femmes consacraient globalement environ 10 heures de plus par semaine au travail domestique et familial que les hommes. Les hommes ne prenant toujours pas part de manière équitable à ces tâches non rémunérées, la question de la revalorisation du travail domestique est posée ce 14 juin - parmi d'autres questions (violences, inégalités salariales, discriminations). Du refinancement des crèches pour alléger la charge éducative des mères à la revalorisation des rentes des femmes pour compenser ce "travail gratuit", de nombreuses idées sont mises sur la table par les femmes.