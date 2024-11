Face aux lenteurs suisses, BKW mise sur l'Italie pour l'énergie éolienne

BKW, une des plus importantes entreprises suisses de fourniture d'électricité, investit 250 millions de francs dans la construction d'un nouveau parc éolien dans le sud de l'Italie. L'une des raisons: les nouveaux parcs éoliens peuvent être réalisés beaucoup plus rapidement en Italie qu'en Suisse.

L'entreprise bernoise BKW exploite déjà plusieurs parcs éoliens dans les Pouilles, en Italie. Le plus grand d'entre eux se trouve à Castellaneta: 28 éoliennes y tournent.

"Le vent souffle régulièrement et le temps n'est pas trop orageux, ce qui est idéal", déclare Robert Itschner, président de la direction générale de BKW. "Le pays est également très peu peuplé, il reste donc de la place pour construire de plus grands parcs éoliens."

Cinq fois plus rapide qu'en Suisse

A la mi-octobre, BKW a invité quelques représentants des médias à se rendre dans les Pouilles pour montrer la rapidité avec laquelle les parcs éoliens peuvent y être réalisés. Il faut compter cinq à six ans en moyenne entre les premiers plans et la mise en œuvre. En Suisse, ce délai peut atteindre 20 à 25 ans.

Les procédures d'approbation se déroulent en parallèle

"En Italie, les communes et les organisations de protection de l'environnement ont également leur mot à dire, mais les différentes procédures d'autorisation se déroulent en parallèle, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite", souligne Robert Itschner.

Selon BKW, l'Italie exige également une étude d'impact sur l'environnement complète au niveau national. L'exploitant du parc éolien doit identifier les effets positifs et négatifs potentiels du projet sur l'environnement, le paysage, la biodiversité et le patrimoine culturel et mettre en œuvre des mesures compensatoires.

Il y a environ 4000 éoliennes dans la région des Pouilles, plus que partout ailleurs en Italie. L'État encourage la construction de parcs éoliens supplémentaires et BKW construit également un autre parc à Cerignano. [SRF/Klaus Bonanomi]

Les principales associations environnementales italiennes, telles que Legambiente, WWF et Greenpeace, soutiennent également le développement de l'énergie éolienne en principe. Toutefois, comme l'a souligné un représentant régional de Legambiente lorsqu'on lui a posé la question, ces associations souhaiteraient avoir davantage leur mot à dire dans la planification des parcs éoliens au niveau local.

Objectif: s'éloigner du pétrole et du gaz

Le gouvernement italien mise toutefois sur le solaire et l'éolien pour s'affranchir de la production d'électricité à partir du pétrole et du gaz. "Les parcs éoliens offrent également des emplois qualifiés dans les régions les moins développées du pays", ajoute Margarita Aleksieva, responsable de l'énergie éolienne et solaire chez BKW. "Dans notre centre de services de Troia, nous avons 60 employés qui surveillent et contrôlent nos éoliennes dans toute l'Europe et assurent également le service et la maintenance de nos parcs éoliens et de ceux d'autres fournisseurs."

Le siège européen de BKW dans le secteur éolien se trouve à Troia. De là, toutes les éoliennes de toute l'Europe sont surveillées et contrôlées, leur production d'électricité actuelle et prévue est enregistrée et les rapports de pannes sont également reçus ici. [SRF/Klaus Bonanomi]

Aujourd'hui, BKW construit un autre parc éolien à Cerignola, dans les Pouilles. Et la mafia? BKW dit être conscient du fait que le crime organisé souhaite aussi gagner de l'argent avec les projets de construction dans cette région, souligne le président du groupe Itschner. Il insiste sur le fait que l'entreprise examinera de très près à qui sont attribués les contrats de construction.

Klaus Bonanomi (SRF)

(Comme indiqué, le voyage de presse dans le sud de l'Italie a été organisé par BKW. Toutefois, les frais ont été pris en charge par SRF)