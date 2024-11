Des centaines d'enfants en Suisse souffrent des conséquences du Covid long

On n'en parle plus vraiment, mais le coronavirus est toujours là. Il peut même devenir grave pour les personnes atteintes du Covid long, y compris les enfants: il faut alors se battre pour ne pas être à nouveau infecté.

Claudia Schumm est la maman de deux adolescents. Le plus jeune a contracté le Covid-19 en février 2021 et est resté longtemps malade. Il ne s'est rétabli qu'à l'été 2024. Cette expérience a incité la conseillère en communication à s'engager pour les enfants et les jeunes atteints de Covid long. Elle a fondé le groupe de patients "Long Covid Kids Switzerland".

Rapidement, elle a constaté que les familles touchées partageaient les mêmes inquiétudes: où trouver une aide médicale? Que faire si l'enfant ne peut plus suivre les cours à l'école?" Ces familles se sentaient perdues et abandonnées et c'est encore le cas aujourd'hui", déclare-t-elle.

Il est difficile de quantifier le problème du Covid long, car les données actuelles manquent en Suisse. Aux États-Unis, des études basées sur la population montrent que 1,3% des enfants américains ont présenté des symptômes de Covid long à partir de 2020, selon un article récemment publié dans la revue "Science".

Les variantes de coronavirus qui circulent actuellement peuvent également déclencher des cas de Covid long. Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en baisse, mais il faut rester vigilant, explique le pédiatre et éthicien médical Jürg Streuli: "Il y a une augmentation du nombre de cas de syndrome de fatigue chronique, peut-être dans sa forme la plus grave." Sous cette forme, et surtout avec autant de personnes touchées, c'est du jamais vu en pédiatrie.

Un cycle permanent de maladie

Les enfants atteints d'une forme sévère et prolongée de Covid long sont confrontés à deux problèmes majeurs. Tout d'abord, il y a le risque de réinfection lorsqu'ils retournent à l'école. Claudia Schummer décrit la situation comme suit: "Ils atteignent la prochaine vague de Covid et ils tombent à nouveau malades." Ce processus entraîne alors les enfants dans un cycle permanent de maladie et de détérioration de leur état de santé.

Cependant, la réinfection est un moindre mal, estime le pédiatre Jürg Streuli. Les exigences excessives de la vie scolaire sont bien plus graves: "Si, comme pour d’autres infections, nous les renvoyons simplement à l’enseignement en présentiel et les avertissons de continuer comme d’habitude, alors nous nuisons aux enfants." Ce n'est qu'au cours des derniers mois que l'on a vraiment compris cela.

Un sentiment d'abandon

Claudia Schumm déplore le manque de connaissances et de compréhension de nombreux pédiatres à l'égard du Covid long. Ils supposent souvent que les enfants ont un problème psychologique parce qu'ils sont à bout. De nombreuses familles se sentent abandonnées. "Il y a un manque de solutions de scolarisation et de prise en charge de ces enfants dans la vie de tous les jours."



Jürg Streuli est d'accord. Mais il n'y a pas de remède miracle. Ce dont les familles ont besoin, c'est d'un soutien attentif, tel que celui offert par la Fondation Health Compass. "Il faut examiner chaque enfant et chaque famille individuellement et établir un diagnostic minutieux - ce n'est qu'ensuite que l'on peut recommander un traitement", explique Jürg Streuli. Il est important de ne pas se précipiter et de ne pas se tromper de direction, mais de "donner aux parents l'espace et le temps nécessaires pour trouver leur chemin dans la nouvelle normalité du Covid long".

Irène Dietschi (SRF)