Des ailes de saphir dans le ciel azur, le rollier d'Europe traverse nos contrées

En Suisse, on ne l'observe que très rarement, une à deux fois par an. Il est actuellement en pleine migration d'automne, son plumage bleu et turquoise pourfendant notre ciel. C'est le rollier d'Europe. Presque aussi grand qu'un corbeau, il fait notamment sensation dans la région de Berne, témoigne la radio publique alémanique SRF.

Si on veut les observer, il faut un peu de chance. Car en Suisse, le rollier d'Europe n'est pas un oiseau nicheur, mais simplement un oiseau de passage.

Il n'apparaît en général qu'une à deux fois par an au maximum, vers le printemps, lorsqu'il revient du sud. "Il est alors possible qu'il dépasse sa limite et s'envole jusqu'à la Suisse au lieu d'atterrir en Espagne", explique Livio Rey, de l'observatoire des oiseaux de Sempach.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Mais il existe également une autre possibilité de le croiser, cette fois-ci à la fin de l'été. Lorsque les jeunes oiseaux ont quitté leur nid, ils parcourent souvent l'Europe avant de passer l'hiver en Afrique.

Une aile de "corneille bleue" (Rollier d'Europe), 1512, aquarelle de Albrecht Duerer, (1471-1528). [Leemage via AFP]

Un vol distinctif et puissant

Les rolliers nichent dans des grottes et, en plus des anciens trous de pics, ils utilisent également des cavités dans de vieux murs, des nichoirs et, dans certains cas, des cavités auto-creusées dans des parois d'argile sur des berges escarpées de rivières.

Un couple de rolliers d'Europe (image d'illustration). [KEYSTONE - ATTILA KOVACS]

Si vous souhaitez l'observer, il est préférable de rechercher des poteaux, des fils ou des arbres où il attend ses proies. Les rolliers sont plus actifs tôt le matin et en fin d’après-midi et sont facilement reconnaissables à leur vol distinctif et puissant. Ils réalisent des acrobaties aériennes lors de la parade nuptiale.

Il est difficile de dire combien de temps il sera encore possible d’observer le rollier cet automne. Comme l'explique Livio Rey, de l’Observatoire des oiseaux de Sempach, "l’observation des oiseaux est une loterie". Cependant, il suppose qu'ils voyageront bientôt vers le sud. "Comme il fait plus froid, il y a moins d'insectes à manger."

L'observation des oiseaux est une loterie. Livio Rey, biologiste à l'Observatoire des oiseaux de Sempach

Bien que quasiment éteint en Europe centrale, le rollier n’est pas une espèce d’oiseau menacée. Il existe des populations importantes dans le sud de l'Europe.

SRF, Journal régional Berne-Fribourg-Valais de 6h30 du 9 octobre 2024

Adaptation française: Julien Furrer (RTS)