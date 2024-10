Cinq aliments cultes que l'Allemagne communiste a légués à la postérité

La République démocratique allemande (RDA) appartient depuis longtemps à l’histoire. Mais de nombreux aliments en provenance de la RDA ont survécu jusqu'à aujourd'hui dans les rayons des détaillants. Certains sont même devenus cultes, notamment Suisse alémanique et au-delà.

Le 4 décembre 1961, des "policiers du peuple" surveillent le passage de la Bornholmer Strasse sur le pont de la Boesebruecke, entre le secteur français et le secteur soviétique de Berlin. [KEYSTONE - STR]

Le vin mousseux Rotkäppchen

Le vestige de la RDA le plus connu outre-Sarine provient d'une cave à vin mousseux de l'Unstrut près de Leipzig, appelé "Rotkäppchen" - le Petit Chaperon rouge, en français. La cave, fondée en 1865, a pu continuer à fonctionner jusqu'à ce jour.

Une sélection de bouteilles de vin mousseux des marques "Rotkäppchen" et "Mumm" le mercredi 5 juin 2002. Avec l'acquisition de la marque "Mumm", la société est-allemande Rotkäppchen de production de vin mousseux est à l'époque devenue le leader du marché en Allemagne. [KEYSTONE - ECKEHARD SCHULZ]

Les deux Guerres mondiales ont durement frappé l’entreprise et même menacé son existence. Mais à l'époque de la RDA, l'entreprise - comme beaucoup d'autres producteurs de produits alimentaires et de boissons - a été intégrée à l'"Association des entreprises propriétés du peuple" (Vereinigungen volkseigener Betriebe, ou VVB), c'est-à-dire à l'économie planifiée qui prévalait sous le régime communiste d'Allemagne de l'Est.

À cette époque, la cave devait produire une quantité prescrite de 15 millions de bouteilles de vin mousseux par an. Aujourd'hui, l'entreprise produit environ 15 à 20 fois plus de mousseux pour le marché national et l'exportation.

Les "concombres du Spreewald"

Une grande spécialité maraîchère de l'Allemagne de l'Est est encore vendue aujourd'hui: les concombres du Spreewald. Ils ont reçu en 1999 une appellation d'origine protégée dans toute l'UE. Pour ce faire, au moins 70% d’entre eux doivent avoir été produits dans la zone économique du Spreewald.

Des concombres du Spreewald sont posés sur une remorque pour le début de la récolte. [KEYSTONE - PATRICK PLEUL]

Dans "Good bye, Lenin!" (2003), avec l'acteur Daniel Brühl, le produit traditionnellement est-allemand a encore plus attiré l’attention à l’Ouest. Au cours du célèbre film, le protagoniste cherche désespérément des concombres de l'Allemagne de l’Est dans les supermarchés de l’Allemagne unifiée.

Brandebourg, Kasel-Golzig, dans le Spreewald: des cueilleurs sont allongés sur un Gurkenflieger, que l'on pourrait traduire par "planeur à concombres", et cueillent des concombres de conserve. [KEYSTONE - PATRICK PLEUL]

Récemment, les producteurs de concombres du Spreewald ont eu plus de difficulté à vendre leur produit.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

La liqueur de menthe poivrée

Les "Pfeffis" - contraction de Pfefferminzlikör - sont des liqueurs de menthe poivrée tirant jusqu'à 50% d'alcool en volume, et provenant de divers fabricants tels que Nordbrand ou Schilkin (Berliner Luft). Les liqueurs, les schnaps et le brandy étaient très populaires en RDA.

La Berliner Luft est une liqueur à base de menthe poivrée qui a été développée à l’époque de la RDA. [beerworld.ch]

En 1988, les citoyens de la RDA buvaient en moyenne environ 16,1 litres d'alcool par personne. C’était le double de ce que consommaient à l’époque leurs voisins de l’Ouest.

Les sodas pétillants

Du côté des boissons non alcoolisées, les boissons pétillantes jouissaient d'une grande popularité dans l'État ouvrier et paysan.

D'une part, il y a le "Fassbrause", ou "soda de fût", et notamment le "rote Fassbrause", le "soda de fût rouge" à l'arôme de framboise, qui était également apprécié des enfants. Le nom "soda de fût" vient du conditionnement originel dans des fûts de brasserie. De nombreux "Fassbrausen" étaient également fabriqués avec des extraits de malt et étaient très appréciés comme boisson rafraîchissante pendant les mois les plus chauds.

Vita-Cola, la marque de boisson au cola originaire de RDA. [KEYSTONE - JENS MEYER]

Il existe également le "Vita Cola", produit à l'origine en Thuringe, l'équivalent en RDA du "Coca-Cola" américain. Après la chute du mur, la production de cette boisson a été arrêtée, mais de nombreux petits producteurs ont pris le relais sous des noms différents. En 1994, l'entreprise a ensuite été rachetée par un plus grand producteur de boissons. Depuis 1996, le "Vita Cola" est proposé sur l'ensemble du territoire allemand.

La moutarde Bautz'ner

La moutarde étant considérée comme un aliment de base en RDA, elle était subventionnée par l'État. Selon le média public allemand Mitteldeutscher Rundfunk, la moutarde Bautz'ner moyennement piquante était la moutarde la plus populaire parmi les citoyens d'Allemagne de l'Est.

Des bouteilles de moutarde Bautz'ner roulent sur un tapis roulant sur une chaîne de remplissage de la Bautz'ner Senf und Feinkost GmbH. [KEYSTONE - SEBASTIAN KAHNERT]

Par rapport à la République fédérale allemande (RFA) - l'Allemagne de l'Ouest -, où environ 90 grammes de moutarde étaient consommés par habitant et par an, la consommation par habitant en RDA s'élevait à l'époque à près de 1,5 kg de moutarde par an. Même après la chute du Mur, la moutarde Bautz'ner est restée indispensable dans les cuisines est-allemandes. Elle est aujourd'hui exportée dans le monde entier.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Radio SRF 1 "Onlinetalk", 7 octobre 2024, 15h15 ; Max Fischer (SRF)

Adaptation française: Julien Furrer (RTS)