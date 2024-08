La culture japonaise fascine un public toujours plus large en Suisse

Les relations officielles entre la Confédération et le Japon sont au beau fixe, la preuve cette semaine avec la visite protocolaire de la présidente de la Confédération Viola Amherd à Tokyo. Le Japon, ses usages et sa culture fascinent toujours plus en Suisse.

Les mangas, les jeux vidéo et les dessins animés japonais sont autant de portes d'entrée vers le Japon et sa culture. Mais si l'engouement se démocratise, il ne date pourtant pas d'hier.

"Cela fait un petit moment qu'il y a cet essor pour les mangas et la pop culture. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme mainstream, c'est-à-dire qu'il y a une grosse audience. Parmi les fans, il y a des jeunes comme des gens âgés de plus de 30 ans", explique Ismaïl Benjelloun, propriétaire du tout nouveau Subarashii Manga Café à Genève, dans le 19h30 du 10 août. Ses clients et clientes appartiennent à toutes les générations, y compris des familles avec enfants.

C'est aussi ce que constate l'agence de voyage Lets Travel. Entre 2019 et 2023, les demandes à destination du Japon ont bondi de 38%. "En octobre 2022, le Japon a rouvert [après la période de Covid]. À partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un afflux de demandes. En 2023, elles ont pris un essor considérable qui s'est prolongé en 2024 et qui va continuer en 2025", explique Marie-Luce Geneyne, responsable ventes et marketing de l’agence.

La culture japonaise dans les salons

D'autres préfèrent accueillir la culture japonaise chez eux. C'est le cas des étudiants de l'EPFL qui organisent Japan Impact, un salon dédié à la culture japonaise qui prend de l'ampleur d’année en année. "Nous avons tout de même fait 13'000 entrées en 2024, précise Gabriel Benato, président de l’édition 2024 de Japan Impact. La culture japonaise est a priori très différente de la nôtre, avec un côté un peu exotique. Mais elle reste étrangement proche aussi, parce que le Japon est tout de même un pays relativement bien développé, par exemple au niveau des transports publics. Il est donc facile d'y aller, tout en étant extrêmement dépaysé."

Différence et proximité, modernité et tradition: ces opposés qui s'attirent pourraient être le secret du coup de foudre entre la Suisse et le Japon.

Sujet vidéo: Martial Gerardin et Gianluca Agosta

Adaptation web: Myriam Semaani