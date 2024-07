Ces femmes pionnières qui intègrent des sociétés traditionnellement masculines

Depuis le printemps 2024, Christelle Conne et deux autres femmes ont accédé au rang de conseillères de la Confrérie du Guillon qui a pour but d'honorer et de défendre les vins vaudois. C'est la première fois en septante ans d'existence que des femmes obtiennent ce titre dans ce bastion masculin.

"Je me suis sentie très honorée d'être dans les premières femmes. Cela signifie qu'on apprécie le travail que je fais tous les jours, qui demande beaucoup de sacrifices. C'est aussi une énorme forme de reconnaissance", souligne Christelle Conne dans le 19h30 du 2 juillet. Avec la présence des femmes à la Confrérie, la vigneronne de Chexbres pense que certaines choses vont naturellement changer.