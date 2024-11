"Wannabe", quand le danseur Kiyan Khoshoie se rêvait pop star

Au Théâtre du Pommier à Neuchâtel les 15 et 16 novembre puis au THL de Sierre les 29 et 30 novembre, le danseur et comédien genevois Kiyan Khoshoie rend hommage à ses amours d'enfance pour la pop et les boys band. Son "Wannabe" est jubilatoire.

Il avait neuf ans et sans doute un grand miroir mural. Dans le salon familial, la télévision diffusait les clips de MTV. Ce fut une révélation. Backstreet Boys, Spice Girls, Beyoncé, Alliage, Justin Timberlake… la liste est longue. Autant d'artistes pop pour qui une chanson est aussi une chorégraphie.

Lui aussi, il veut en être. Devenir une star, chanter, danser, littéralement nager dans le bonheur apparent de la célébrité pop. Aujourd'hui, enfin, Kiyan Khoshoie accomplit son rêve de gosse. Chanter et danser sur ces musiques tout en retrouvant l'émerveillant de la première fois.

Sauf qu'entre-temps, l'enfant est devenu danseur, chorégraphe et comédien genevois, passé par des écoles de danse, rejoignant de prestigieux corps de ballet européens et se taillant finalement une belle réputation avec des spectacles en solo ou en duo qui mélangent la danse et le théâtre. "Grand écart" racontait avec beaucoup d'humour et pas mal de mouvements le monde de la danse classique. "Kick Ball Change", créé avec sa complice Charlotte Dumartheray, s'inspirait des compétitions de rock'n'roll acrobatique. Avec un tel parcourt, pour sûr, sa dernière création "Wannabe" n'allait pas juste être le petit Kiyan devenu grand imitant ses groupes préférés tout en chantant en yaourt.

Un tour de force

"Wannabe" est un tour de force. Celui de chanter en live tout en dansant, à l'heure où la plupart des stars de la scène pratiquent le playback, trop essoufflées qu'elles sont par l'exigence de leurs chorégraphies scéniques. Celui de trouver un langage chorégraphique contemporain personnel tout en puisant dans ses souvenirs de modern jazz, hip-hop, break, tecktonik, funk, etc. Celui de retrouver ce côté magique et spontané de l'enfance tout en créant un spectacle à la fine dramaturgie, créée avec les judicieux conseils de ces deux comédiennes aguerries que sont Charlotte Dumartheray et Tiphanie Bovay-Klameth. Enfin imaginer grâce au compositeur Andrès Garcia une musique qui relie présent et passé comme un fantôme de l'enfance.

A la fois malicieux et jubilatoire, "Wannabe" chaloupe au fil du va-et-vient entre paillettes de la pop et danse contemporaine. En 2011, on découvrait ainsi qu'un clip de Beyoncé plagiait sans vergogne la création "Rosas danst Rosas" de l'artiste belge Anne Teresa de Keersmaeker. La chorégraphe avait réagi par un procès - gagné - puis, taquine, livré le mode d'emploi de ses mouvements en accès libre de droits sur le net transformant ainsi sa propre œuvre en tube de la danse.

Depuis, dans la foulée de Kiyan Khoshoie, une autre chorégraphe d'ici, Anna-Marija Adomaityte s'est inspirée des chorégraphies des adolescentes pour son spectacle "Tik Tok-Ready Choreographies". Les frontières entre culture pop et nobles arts de la scène s'estompent et c'est tout bénéfice pour la danse.

Thierry Sartoretti/ld