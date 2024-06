Voir Genève de manière ludique et insolite grâce aux "Balades théâtralisées"

Depuis avril et jusqu'au mois de novembre 2024, les "Balades théâtralisées de Genève" organisées par Daniel Sepe sont à vivre tous les dimanches dès 11h. La promenade, menée par des comédiennes et comédiens, propose sept stations historiques afin de découvrir la cité de Calvin sous un angle insolite et ludique.

Depuis le mois d'avril, les dimanches, même pluvieux, déambulent dans Genève de petits groupes menés par des interprètes donnant vie avec énergie à des histoires passionnantes. Toutes et tous participent aux "Balades théâtralisées de Genève", un concept mêlant histoire, théâtre et balade, créé en 2017. "Le concept est né du plaisir que j'ai, lorsque je vais dans une ville, de participer à des visites guidées. J'ai du plaisir à découvrir, mais le guide ne me suffit pas. J'aime le théâtre de rue et tout ce qui s'y passe. Donc j'ai décidé de créer à Genève un spectacle de rue qui prend la forme d'une visite guidée pour faire découvrir ou redécouvrir notre ville aux Genevois de coeur ou de passage", indique dans Vertigo du 6 juin Daniel Sepe, créateur des "Balades théâtralisées de Genève". Les personnages célèbres dans l'histoire genevoise Au fil de la promenade, les comédiennes et comédiens campent des personnages célèbres, déclament textes et dialogues richement documentés, mis en scène et incarnés comme dans une véritable pièce de théâtre. Ces promenades durent 2h25, passent par sept stations, démarrent par le Monument Brunswick, sur un parcours de 2,1 kilomètres. On s'attarde sur la plaque commémorative de l'Impératrice Sissi, sur la statue de Jean-Jacques Rousseau, on y évoque Henri Dunant, le Mur des Réformateurs et même Jules César. Nouvelle venue pour cette déjà 8e édition des "Balades théâtralisées de Genève": Clotilde. "Peu de statues sont consacrées à des femmes. C'est important, à mon sens, qu'on évoque le rôle de femmes dans l'histoire genevoise", souligne Daniel Sepe. Propos recueillis par Layla Shlonsky Adaptation web: ld